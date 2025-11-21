Gela, 43enne ricercato per droga: è stato catturato in Albania

Una triangolazione tra Caltanissetta, Milano e l’Albania. Conclusa con una cattura, avvenuta il 18 novembre, ma comunicata solo oggi dai carabinieri di Caltanissetta. A finire in manette è un cittadino albanese di 43 anni, ricercato dalla procura nissena per il suo presunto ruolo nel traffico di droga e per aver favorito il clan mafioso Rinzivillo di Gela. La cattura del ricercato, avvenuta ad Hasturkas, in Albania – cittadina a circa 100 chilometri a sud di Tirana – è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), l’ufficio dell’Esperto per la sicurezza e il dipartimento di Polizia criminale in Albania, e il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta.

Il 43enne, per cui sono in corso le procedure di estradizione, era destinatario di un avviso di cattura internazionale all’interno dell’indagine The Wall che, a settembre 2025, aveva portato all’arresto di 15 persone per reati in materia di stupefacenti e armi. Nel corso delle indagini era emerso che il cittadino albanese, residente nell’hinterland di Milano, intrattenesse rapporti con un ex avvocato del foro di Gela, sospeso dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. I due avrebbero concordato l’acquisto di ingenti quantitativi di cocaina e hashish per il mercato siciliano, attraverso alcuni presunti esponenti del clan Rinzivillo.

