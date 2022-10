Droga: 3,5 chili di hashish sotto il letto, arrestata coppia residente nel quartiere Ballarò

I militari delle stazioni di Palermo piazza Marina e Isola delle Femmine, hanno arrestato marito e moglie nel quartiere Ballarò accusati di detenzione di droga. Giuseppe Taormina, 30 anni e Fortunata Accetta di 27 anni sotto il letto matrimoniale avevano 3 chili e mezzo di hashish e 6.650 euro in contanti. Il ritrovamento della droga è avvenuto in via Nicolò Scicli grazie al fiuto del cane antidroga Ron. Il gip ha convalidato gli arresti e applicato la custodia cautelare in carcere.