Palermo, malore in mare a Mondello: muore una donna

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Prima il malore in mare, poi gli inutili tentativi di salvarla. È morta sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, una donna di 74 anni di origini ucraine. Stava facendo il bagno quando ha accusato un malore e non è riuscita a tornare a riva. Alcuni bagnanti, però, accorgendosi della difficoltà, hanno dato l’allarme ai bagnini. Che hanno raggiunto la 74enne, riportandola sulla battigia e iniziando la rianimazione. Anche con l’uso del defibrillatore. Ma per lei non c’è stato nulla da fare.