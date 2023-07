Palermo, morta donna bloccata in ascensore in via Oreto

Tragedia in via Oreto, a Palermo, dove una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è stata trovata prima di vita all’interno dell’ascensore di uno stabile. Ancora da stabilire le cause del decesso, l’ascensore si trovava bloccato tra due piani e da una prima perizia medico legale la donna sarebbe morta stamattina.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della palazzina. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco, contattati dai sanitari del 118, i primi a intervenire sul posto. Secondo quanto raccontato dai vicini di casa, in zona non ci sarebbero stati blackout in mattinata.