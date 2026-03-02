Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 Sidra comunica che «eseguirà interventi urgenti e improrogabili su alcuni impianti di produzione, sarà effettuata una sospensione temporanea dell’erogazione idrica a partire dalle 8:00 e per l’intera giornata». I Comuni coinvolti dallo stop al servizio idrico Durante questa operazione si registrerà un ammanco idrico sulla rete dell’hinterland etneo. Pertanto l’erogazione sarà […]
Foto di Pixabay
Paesi etnei senza acqua, sospeso il servizio idrico martedì 3 marzo
Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 Sidra comunica che «eseguirà interventi urgenti e improrogabili su alcuni impianti di produzione, sarà effettuata una sospensione temporanea dell’erogazione idrica a partire dalle 8:00 e per l’intera giornata».
I Comuni coinvolti dallo stop al servizio idrico
Durante questa operazione si registrerà un ammanco idrico sulla rete dell’hinterland etneo. Pertanto l’erogazione sarà sospesa nel territorio dei Comuni di San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo (esclusa la zona Canalicchio, interessato solo il civico 89 di Via Carnazza)e Sant’Agata Li Battiati. A Catania nelle vie Leucatia, Del Bosco, Manzella, Novelli, Zangrì, San Gregorio, Barletta, De Logu, Cecchi, Nava, Galermo (parte alta), Barriera, Brescia, Naselli, Sebastiano Catania (parte alta) e traverse limitrofe, a Misterbianco nelle vie Della Zagara (civici dal 1 al 19), Belsito, Poggio Lupo e traverse limitrofe.
«Il ripristino delle condizioni di normale funzionamento avverrà in modo progressivo – conclude la nota di Sidra – a partire dalla serata di martedì, con il conseguente riempimento e stabilizzazione della rete che potrà richiedere tempi prolungati e proseguirà durante la notte. Non si esclude che in alcune aree il ripristino completo possa terminare nel corso della giornata di mercoledì 4 marzo 2026».