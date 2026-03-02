Paesi etnei senza acqua, sospeso il servizio idrico martedì 3 marzo

Foto di Pixabay

Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 Sidra comunica che «eseguirà interventi urgenti e improrogabili su alcuni impianti di produzione, sarà effettuata una sospensione temporanea dell’erogazione idrica a partire dalle 8:00 e per l’intera giornata».

I Comuni coinvolti dallo stop al servizio idrico

Durante questa operazione si registrerà un ammanco idrico sulla rete dell’hinterland etneo. Pertanto l’erogazione sarà sospesa nel territorio dei ⁠Comuni di San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, ⁠Tremestieri Etneo (esclusa la zona Canalicchio, interessato solo il civico 89 di Via Carnazza)e ⁠Sant’Agata Li Battiati. A Catania nelle vie Leucatia, Del Bosco, Manzella, Novelli, Zangrì, San Gregorio, Barletta, De Logu, Cecchi, Nava, Galermo (parte alta), Barriera, Brescia, Naselli, Sebastiano Catania (parte alta) e traverse limitrofe, a Misterbianco nelle vie Della Zagara (civici dal 1 al 19), Belsito, Poggio Lupo e traverse limitrofe.

«Il ripristino delle condizioni di normale funzionamento avverrà in modo progressivo – conclude la nota di Sidra – a partire dalla serata di martedì, con il conseguente riempimento e stabilizzazione della rete che potrà richiedere tempi prolungati e proseguirà durante la notte. Non si esclude che in alcune aree il ripristino completo possa terminare nel corso della giornata di mercoledì 4 marzo 2026».