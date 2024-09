Disperse sulle Madonie: soccorse quattro persone nella zona di Isnello

Si erano perse sulla catena montuosa delle Madonie, nella parte settentrionale della Sicilia. Quattro persone – due ragazze e due ragazzi – sono state soccorse dai vigili del fuoco e da personale della Forestale dopo che si erano perse sulle Madonie nel territorio di Isnello, in provincia di Palermo. Anche se in quella zona non c’era campo, le quattro persone hanno chiesto aiuto con il loro smartphone; richiesta di soccorso che è stata raccolta dal centro trasmissioni emergenze IPhone di Cuneo, in Piemonte. Da qui è partito l’allarme al 112, che ha segnalato – con le coordinate esatte – la presenza delle quattro persone vicino al rifugio Vallone Giumenta. A quel punto sono partite le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale, che dopo due ore hanno individuato le due ragazze e i due ragazzi, che sono stati portati nei pressi del rifugio in attesa di essere riportati in città.