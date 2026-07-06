La commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo rifiuti, cosiddetta ecomafie, ha chiesto di acquisire gli atti dell’indagine sui presunti illeciti nel ciclo di smaltimento a Timpazzo, il sito di conferimento di Gela (Caltanissetta) al centro di un’attività investigativa coordinata dai pm della Dda nissena e condotta sul campo dai carabinieri.

I parlamentari della commissione vogliono approfondire la vicenda Timpazzo, che ha portato agli arresti domiciliari degli ex vertici gestionali e tecnici della società Impianti Srr, che porta avanti la discarica, adesso affidata a un commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito al sequestro preventivo.

Il senatore M5s Pietro Lorefice, che fa parte della commissione, aveva già segnalato l’indagine, non appena è diventata di dominio pubblico. Si ipotizzano un presunto traffico illecito di rifiuti e danni ambientali nello smaltimento. La commissione bicamerale, in questo modo, inserirà anche questi sviluppi investigativi nella relazione finale sulla missione Sicilia condotta in diversi siti di conferimento di rifiuti sull’isola.