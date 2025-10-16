Digifest Catania 2025 – Feed the future. Un evento fatto di idee, connessioni e visioni digitali è andato in scena nella giornata di domenica 12 ottobre al palazzo della Cultura di Catania.

Il Digifest Catania 2025

Un’interna giornata di formazione, confronto e ispirazione concreta per chi lavora (o vuole lavorare) nel mondo del digitale. Diciassette speaker da tutta Italia, tre sale attive in contemporanea, speech e workshop. «Abbiamo condiviso idee e prospettive sulle tante innovazioni che stanno riguardando il digital marketing», spiega Simone Dei Pieri, l’ideatore dell’evento del Digifest che è anche amministratore di Balena Bianca Consulting e direttore del Catania Book Festival. Tra gli ideatori anche Marco Raitano de Gli Instacosi.

I temi del Digifest

Da TikTok al content strategy, dall’intelligenza artificiale ai tool da conoscere. Ma non solo, anche legalità e digitale, meme, storytelling, community e Adv multicanale. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso della giornata dedicata al Digifest Catania 2025. «Fare tutto questo con le persone che hanno condiviso questo progetto – aggiunge Dei Pieri – è, ancora una volta, l’esempio di come la tecnologia possa unire, invece che dividere».

