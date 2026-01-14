Gabriele Calvaruso, diciannovenne, è morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Era stato ricoverato al Trauma Center ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Europa, ad Alcamo, nel Trapanese. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Alcamo.