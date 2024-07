Denunciati due lavavetri in via Vincenzo Giuffrida. Obbligavano automobilisti alla pulizia del parabrezza

Poliziotti del commissariato Borgo-Ognina di Catania hanno denunciato per accattonaggio molesto due lavavetri sorpresi in via Vincenzo Giuffrida a importunare gli automobilisti fermi la semaforo, costretti a subire il lavaggio del parabrezza e a corrispondere una somma di denaro per la prestazione non richiesta. Alla vista degli agenti hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati e accompagnati nella sede del commissariato per gli adempimenti di rito, mentre gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. Il reato contestato, l’accattonaggio molesto, prevede l’arresto da 3 a 6 anni e un’ammenda da 3000 euro a 6000 euro.