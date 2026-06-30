Denunciata la scomparsa di un 34enne a Sciacca, ricerche in corso

Sciacca

Ricerche sono in corso a Sciacca dopo che i genitori hanno denunciato la scomparsa del figlio di 34 anni, disoccupato, che si sarebbe allontanato da casa in moto senza fare ritorno. Personale e volontari della protezione civile comunale stanno monitorando diverse aree della città. La polizia ha ascoltato i familiari dell’uomo per ricostruire le sue abitudini, i suoi spostamenti e i suoi ultimi contatti.

Notizia in aggiornamento