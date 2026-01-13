Il degrado al parco comunale di San Giovanni La Punta è finito al centro di una dura denuncia pubblica per le condizioni di abbandono in cui versa l’area verde. A puntare il dito è Patrick Battipaglia, portavoce del comitato civico San Giovanni La Punta Migliore e dirigente del Partito Animalista Italiano. Negli ultimi mesi, all’interno del parco, si sarebbe registrata una crescente serie di atti vandalici, spesso attribuiti a baby gang che agirebbero senza alcun controllo. Episodi documentati anche da Ilaria Paolillo, coordinatrice locale del partito, che ha ripreso con il cellulare alcuni giovani mentre danneggiavano la staccionata dell’area giochi per bambini, segnalando poi l’accaduto alle forze dell’ordine.

Petizione e richiesta di interventi urgenti

Il bilancio dei danni è pesante: recinzione del campo di calcio distrutta, strutture sportive e tribuna vandalizzate, area giochi devastata, servizi igienici inutilizzabili. Un quadro che, secondo il comitato e il partito, certifica l’abbandono dell’unico vero polmone verde cittadino. A preoccupare è anche il mancato funzionamento delle telecamere di videosorveglianza, ritenute uno strumento fondamentale di deterrenza.

Per questo è stata avviata una raccolta firme per una petizione popolare rivolta al sindaco, con la richiesta di ripristinare al più presto il sistema di sorveglianza e avviare controlli costanti. «L’assenza di vigilanza ha trasformato il parco in una terra di nessuno», denuncia Battipaglia, mentre cittadini e associazioni chiedono interventi immediati, messa in sicurezza e un percorso serio di riqualificazione, con tempi certi.