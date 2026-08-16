Catania, erbacce, rifiuti e incuria: Largo Podgora ripiomba nel degrado

16/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il copione è sempre lo stesso e ormai fa rima con degrado e abbandono. A Largo Podgora, nei pressi del Teatro Musco di Catania, si torna nuovamente a fare i conti con l’assenza di decoro e con un problema che, nonostante gli interventi annunciati e le richieste dei residenti, sembra non trovare una soluzione definitiva. La piccola area verde che si trova nei pressi di via Umberto si presenta ancora una volta trascurata, seguendo un copione che si ripete ormai da diversi anni. Aiuole invase dalle erbacce, rifiuti e fioriere trasformate in piccole foreste abbandonate restituiscono l’immagine di uno spazio pubblico lasciato al proprio destino.

L’ultimo intervento significativo di riqualificazione risale all’aprile dello scorso anno, quando, anche grazie a una raccolta firme promossa da alcuni residenti, l’amministrazione comunale intervenne per ripulire lo slargo. I lavori furono effettuati con il supporto del personale della Catania Multiservizi e di una squadra di percettori del reddito di povertà, impiegati in attività di pubblica utilità. Un intervento che, però, a distanza di pochi mesi sembra essere già un lontano ricordo. Il Comune non è riuscito a garantire nel tempo una manutenzione adeguata, lasciando nuovamente lo slargo in condizioni tutt’altro che dignitose.

E così si riparte da capo: si interviene, si ripulisce, si restituisce temporaneamente decoro all’area e poi, con il passare dei mesi, tutto torna esattamente come prima. Una situazione difficile da comprendere per i residenti, costretti ancora una volta a convivere con incuria e abbandono.

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