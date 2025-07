Decadenza illegittima: il Cga reintegra il consigliere Saitta e condanna il Comune di Maletto

Tre assenze giustificate per motivi di lavoro non possono costare un seggio in Consiglio comunale. Con questa motivazione, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana (CGA) ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Maletto aveva dichiarato decaduto il consigliere di minoranza Luca Saitta, reintegrandolo a pieno titolo nell’assemblea cittadina fino al termine del mandato. La vicenda ha origine nel maggio 2023, quando il Consiglio comunale deliberò la decadenza di Saitta e di altri consiglieri di opposizione per la violazione dell’articolo 16 dello statuto comunale, contestando loro l’assenza a tre sedute consiliari nello stesso anno solare.

Saitta, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha prima fatto ricorso al Tar di Catania e poi presentato appello al Cga. I legali hanno evidenziato come le assenze fossero documentate e dovute a impegni di lavoro, precisando che Saitta è un lavoratore autonomo e che, in quei giorni, si trovava fuori città per motivi professionali, dichiarati sotto la propria responsabilità. Già il 14 settembre 2024, il Cga aveva sospeso in via cautelare il provvedimento di decadenza, ravvisando elementi di dubbia legittimità: «Assume rilievo dirimente la circostanza che la causa di decadenza è stata fondamentalmente ricondotta a tre assenze non giustificate, dovute a ragioni di lavoro dell’appellante».

Nonostante l’ordinanza, il reintegro di Saitta è avvenuto in ritardo, al punto da spingerlo a presentare un esposto in procura. Ma adesso arriva la sentenza definitiva del 7 luglio 2025, che va oltre la sola questione tecnica: il Cga stigmatizza la condotta della maggioranza consiliare, sottolineando che il provvedimento ha colpito tutti i consiglieri di minoranza e appare come «uno strumento di neutralizzazione dell’opposizione piuttosto che un legittimo esercizio del potere sanzionatorio». Il Comune di Maletto e i consiglieri di maggioranza costituitisi in giudizio sono stati condannati al pagamento delle spese legali, per un importo pari a 5.000 euro. Grazie alla sentenza, Luca Saitta potrà continuare a svolgere il proprio ruolo in Consiglio comunale fino alla scadenza naturale della legislatura.