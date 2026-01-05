Colpisce figliastro col cucchiaio, il pm affida i quattro figli ai nonni

Il caso dell’undicenne picchiato dal patrigno con un cucchiaio di legno, con il video diventato virale sui social, è finito sotto il faro della procura per i minorenni di Catania, diretta dalla procuratrice Carla Santocono, che ha disposto, con un intervento d’urgenza, la messa in sicurezza dei quattro figli della coppia affidandoli ai nonni materni. Il provvedimento è stato eseguito con la collaborazione della Squadra mobile della questura del capoluogo etneo.

Il provvedimento per la protezione dei bambini

Oggi la procura per i minorenni ha chiesto al competente tribunale l’emissione di un provvedimento per la protezione dei bambini. Secondo quanto appreso dall’Ansa, nella richiesta si sollecita il mantenimento dei quattro fratelli, un maschio e tre femmine di età comprese tra gli 11 e i 4 anni, nella casa dei nonni materni, vietando l’avvicinamento dei genitori e chiedendo un intervento sulla loro potestà genitoriale.