A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel Pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. Al momento del crollo erano 35 i pazienti in attesa con un indice di sovraffollamento pari al 175 per cento.

La direzione: «Perdita riparata prontamente»

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, precisa «che stamattina alle 6.20, nei locali del Pronto soccorso del presidio ospedaliero Cervello, si è verificata una perdita di una tubazione idrica passante nel controsoffitto che ha causato un’infiltrazione d’acqua sui pannelli in cartongesso. Sono intervenuti i reperibili della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita, chiudendo l’intervento alle 7. Nel corso dei lavori i pazienti sono stati trasferiti al Pronto soccorso pediatrico».