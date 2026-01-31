Crolla il controsoffitto al Pronto soccorso dell’ospedale Cervello, operatrice ferita

31/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel Pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. Al momento del crollo erano 35 i pazienti in attesa con un indice di sovraffollamento pari al 175 per cento.

La direzione: «Perdita riparata prontamente»

La direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, precisa «che stamattina alle 6.20, nei locali del Pronto soccorso del presidio ospedaliero Cervello, si è verificata una perdita di una tubazione idrica passante nel controsoffitto che ha causato un’infiltrazione d’acqua sui pannelli in cartongesso. Sono intervenuti i reperibili della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita, chiudendo l’intervento alle 7. Nel corso dei lavori i pazienti sono stati trasferiti al Pronto soccorso pediatrico».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Troppi rifugi chiusi sulle montagne siciliane, interviene il Cai Sicilia: «I visitatori vanno invitati, non mandati via»
Leggi la notizia

A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel Pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. […]

Assoluti italiani di danza sportiva: due giovanissime catanesi sul podio del latino americano
Leggi la notizia

A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel Pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze