Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Catania e sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche. Presenti in loco anche i vigili del fuoco per verificare eventuali danni all’immobile che ospita l’ufficio postale.