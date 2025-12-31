Foto generica

Criminalità: assalto con esplosivo alle Poste a Tremestieri Etneo

31/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Catania e sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche. Presenti in loco anche i vigili del fuoco per verificare eventuali danni all’immobile che ospita l’ufficio postale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
Leggi la notizia

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto. Le […]

Oroscopo 2026 Scorpione: un anno benedetto dall’ascesa
Leggi la notizia

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto. Le […]

Oroscopo 2026 Pesci: tra i più amati dell’anno, sarà pura magia
Leggi la notizia

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto. Le […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
Leggi la notizia

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli a Tremestieri Etneo nel Catanese dove alcuni banditi, almeno due, hanno fatto esplodere la cassaforte del Bancoposta. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, entrambi con il volto coperto, sono entrati in azione per mettere a segno il colpo per poi fuggire a bordo di un’auto. Le […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Oroscopo 2026 segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
di

Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un’oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d’amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze