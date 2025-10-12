Foto di carabinieri Catania

Paternò, 37enne fermato con crack e marijuana nel marsupio

12/10/2025

Un controllo di routine ha portato alla scoperta di crack e marijuana nella disponibilità di un 37enne di Paternò. I carabinieri della compagnia locale, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro. Alla vista della pattuglia, il 37enne ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma il suo atteggiamento guardingo non è passato inosservato. I militari lo hanno raggiunto e sottoposto a un controllo, che ha confermato i sospetti.

Crack, marijuana e contanti nel marsupio: denunciato 37enne

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato diversi involucri contenenti crack e marijuana, nascosti in un marsupio, insieme a una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 37enne è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, sottolineano i militari, rientra nelle attività costanti di controllo del territorio per garantire sicurezza e legalità nella comunità paternese.

