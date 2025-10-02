Tentato omicidio a Paternò: gli spari per un debito di droga, tre arresti

02/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tentato omicidio a Paternò, in provincia di Catania. Uno dei reati contestati alle tre persone arrestate. La procura ha delegato i carabinieri di dare esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo.

Gli arrestati per il tentato omicidio di Paternò

Vincenzo Spatola (classe 2003) e i fratelli Luigi Ventura (classe 2005) e Paolo Ventura (classe 1997). Sono loro i tre uomini arrestati. Tutti e tre sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre del 2024, quando nel centro cittadino di Paternò, un 56enne del posto viene attinto da un colpo di fucile a canne mozze.

Le indagini sul tentato omicidio

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni da parte delle persone presenti. E hanno anche analizzato le immagini estrapolate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dove sono avvenuti i fatti. Le investigazioni hanno quindi consentito di ricostruire quanto accaduto e di attribuire agli indagati la responsabilità. Nel corso di una lite, scaturita per un pregresso asserito debito di droga riconducibile al figlio della vittima, avrebbero estratto un’arma illegalmente detenuta e avrebbero sparato.

Gli arresti

Di conseguenza, Vincenzo Spatola e Paolo Ventura sono finiti in carcere con la misura di custodia cautelare che è stata emessa. Entrambi sono stati portati nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania. Luigi Ventura, invece, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa
Leggi la notizia

Tentato omicidio a Paternò, in provincia di Catania. Uno dei reati contestati alle tre persone arrestate. La procura ha delegato i carabinieri di dare esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo. Gli arrestati per il tentato omicidio di Paternò Vincenzo Spatola (classe 2003) e i fratelli […]

Il traffico di droga nel Palermitano: le riunioni intercettate
Leggi la notizia

Tentato omicidio a Paternò, in provincia di Catania. Uno dei reati contestati alle tre persone arrestate. La procura ha delegato i carabinieri di dare esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo. Gli arrestati per il tentato omicidio di Paternò Vincenzo Spatola (classe 2003) e i fratelli […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]