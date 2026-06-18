Foto di Totò Letizia su Facebook

Corruzione a Sommatino: chiesto il carcere per il sindaco Totò Letizia

18/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La procura di Caltanissetta ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Lorena Santacroce l’applicazione della misura cautelare in carcere per il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia, esponente di Forza Italia, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri su presunti episodi di corruzione legati all’attività amministrativa del Comune nisseno.

Coinvolti vice sindaca e assessore

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, la procura ha inoltre richiesto gli arresti domiciliari per la vice sindaca Mariangela Castellano e per l’assessore Jean Pierre Rumeo. Tra i destinatari della richiesta di custodia cautelare in carcere figurano anche il dirigente tecnico comunale Roberto Alotta e Diego Caramazza, agrigentino e fratello di un’imprenditrice, accusati dagli inquirenti di avere corrisposto denaro per ottenere l’assegnazione di lavori pubblici.

Otto indagati davanti al giudice

Sono complessivamente otto gli indagati coinvolti nell’inchiesta che dovranno comparire la prossima settimana davanti al giudice per le indagini preliminari. Oltre a Letizia, Alotta e Caramazza, per i quali è stata chiesta la custodia cautelare in carcere, la procura ha domandato i domiciliari per Calogero Vendra, Luigi Pulci, Mariangela Castellano, Jean Pierre Rumeo e Lorenzo Pulci. Sarà il gip a decidere sulle richieste avanzate dall’accusa.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Questura di Catania: proclamato lo stato di agitazione
Leggi la notizia

La procura di Caltanissetta ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Lorena Santacroce l’applicazione della misura cautelare in carcere per il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia, esponente di Forza Italia, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri su presunti episodi di corruzione legati all’attività amministrativa del Comune nisseno. Coinvolti vice sindaca e assessore Secondo quanto […]

Catania, la sparatoria a San Giovanni Galermo: giubbotti antiproiettili fatti coi libri
Leggi la notizia

La procura di Caltanissetta ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Lorena Santacroce l’applicazione della misura cautelare in carcere per il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia, esponente di Forza Italia, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri su presunti episodi di corruzione legati all’attività amministrativa del Comune nisseno. Coinvolti vice sindaca e assessore Secondo quanto […]

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze