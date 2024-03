Corruzione: assolto l’ex deputato del Partito democratico Giuseppe Lupo

L’ex amministratore giudiziario e avvocato, Walter Virga, è stato condannato per peculato a 4 anni e 6 mesi dai giudici del tribunale di Palermo. L’avvocato Virga è stato anche dichiarato interdetto dai pubblici uffici e condannato a risarcire la parte civile, la società Nuova Sport Car difesa dall’avvocato Raffaele Bonsignore, con 15mila euro. Il collegio, presieduto da Fabrizio La Cascia, ha assolto gli altri imputati: l’ex deputato regionale Giuseppe Lupo e il commercialista e collaboratore di Virga Giuseppe Rizzo perchè il fatto non sussiste e Alessandro Garipoli Kallinen per non aver commesso il fatto.

La vicenda riguarda presunti illeciti commessi da Virga, nominato amministratore giudiziario dalla ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto, poi condannata per corruzione e radiata dalla magistratura, nella gestione di una serie di società sequestrate agli imprenditori Rappa tra le quali la concessionaria Nuova Sport Car. Secondo la procura, ci sarebbero state irregolarità nel pagamento dei compensi ad alcuni collaboratori di Virga e nella vendita delle macchine della concessionaria acquistate a prezzi di favore da amici e conoscenti dell’imputato. A Lupo si contestava, invece, il reato di corruzione: l’allora parlamentare Pd, per i pm, avrebbe dato a Virga una consulenza di duemila euro in quattro mesi per redigere un disegno di legge sui beni confiscati in cambio di un contratto di collaborazione con Trm, l’emittente allora sequestrata ai Rappa e finita in amministrazione giudiziaria, alla futura moglie, la giornalista Nadia La Malfa.