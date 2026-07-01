Corruzione: confermate in appello le assoluzioni di Crocetta, Finocchiaro e Morace

01/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, dell’ex presidente dell’Ast Massimo Finocchiaro e dell’armatore di Liberty Lines Ettore Morace nel processo nato dall’inchiesta Mare Monstrum. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza di primo grado, confermando il verdetto assolutorio anche per la compagnia di navigazione.

L’inchiesta sui collegamenti con le isole minori

L’indagine, avviata dai carabinieri nel 2017, ipotizzava un presunto sistema di corruzione legato alla gestione dei contributi pubblici destinati ai collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Secondo l’accusa, un bando sarebbe stato predisposto per favorire Liberty Lines in cambio di un finanziamento di 5 mila euro al movimento politico Riparte Sicilia.

Confermata la sentenza di primo grado

Nel processo di primo grado la procura aveva chiesto sette anni di reclusione per Crocetta e sei anni e sei mesi per Morace e Finocchiaro, oltre a una sanzione di 400mila euro nei confronti della società di navigazione. Con la decisione della corte d’appello viene confermata la ricostruzione del tribunale, secondo cui gli elementi emersi durante il dibattimento non configurano «vere e proprie» pressioni tali da sostenere l’accusa di corruzione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’Ati idrica rescinde la convenzione con SIE: nuovo scontro sulla gestione del servizio idrico
Leggi la notizia

La corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, dell’ex presidente dell’Ast Massimo Finocchiaro e dell’armatore di Liberty Lines Ettore Morace nel processo nato dall’inchiesta Mare Monstrum. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza di primo grado, confermando il verdetto assolutorio anche […]

Il quarto uomo di La Vardera è il transfugo De Leo: nasce il gruppo ControCorrente all’Ars
Leggi la notizia

La corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, dell’ex presidente dell’Ast Massimo Finocchiaro e dell’armatore di Liberty Lines Ettore Morace nel processo nato dall’inchiesta Mare Monstrum. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza di primo grado, confermando il verdetto assolutorio anche […]

L’oroscopo del mese di luglio 2026
Leggi la notizia

La corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, dell’ex presidente dell’Ast Massimo Finocchiaro e dell’armatore di Liberty Lines Ettore Morace nel processo nato dall’inchiesta Mare Monstrum. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sentenza di primo grado, confermando il verdetto assolutorio anche […]

L`oroscopo di Marco Amato

L’oroscopo del mese di luglio 2026
di

Inizia luglio 2026 e lo zodiaco accende i fuochi dell’estate sul Leone: protagonista incontrastato dell’oroscopo del mese. Poiché nei suoi gradi entra il potentissimo Giove a irradiare espansione, fortuna e gioia di vivere. Ma anche a risolvere cavilli legali, spingere per un acquisto importante, creare una società, cambiare casa o luogo in cui vivere e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze