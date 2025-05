Corrieri calabresi arrestati a Trapani con tre chili di cocaina

Due pregiudicati calabresi di 60 e 56 anni sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due uomini sono stati fermati nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale alle porte di Trapani, ma non hanno dato alcuna indicazione sulle motivazioni che li avrebbero portati in città.

Alla luce dei numerosi precedenti di polizia collezionati dai due uomini, i carabinieri di Trapani hanno ritenuto opportuno eseguire un controllo personale e del veicolo sul quale stavano viaggiando, in cui sono stati trovati circa 3,5 kg di cocaina, posta sotto sequestro. I due uomini sono stati arrestati e portati presso il carcere di Trapani.