Trovato il corpo senza vita di un 16enne semicarbonizzato nel Messinese

Il cadavere semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato ieri sera in piazza Italia ’90, nell’area di parcheggio vicino al campo sportivo di Merì, piccolo comune a circa 35 chilometri da Messina. Stanno indagando i carabinieri. Da una prima ispezione sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, di armi da fuoco o da taglio. Si sta procedendo con gli esami del Dna e i rilievi del Ris di Messina. La zona è stata isolata. Al momento, non si esclude nessuna pista di indagine. Stando a quanto emerso finora, nessuno avrebbe più avuto notizie del giovane già dal pomeriggio di ieri.