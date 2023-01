Corpo carbonizzato trovato dentro l’abitazione incendiata a Catania

Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato all’interno dell’abitazione al civico 33 di viale Angelo Vasta, nella zona dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove nel primo pomeriggio di oggi è divampato un incendio.

La conferma della presenza del cadavere carbonizzato nell’appartamento interessato dal rogo è arrivata dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto poco dopo le 15 di oggi pomeriggio e che si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Restano ancora da ricostruire le cause dell’incendio. Intanto, nella palazzina sono attivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire quanto avvenuto.

Saranno necessari ulteriori verifiche e accertamenti non solo per ricostruire la dinamica del rogo ma anche per riconoscere con certezza l’identità della vittima e stabilirne l’età e il sesso. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona. All’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già interessato l’intera abitazione al primo piano dell’edificio condominiale. L’abitazione è stata dichiarata inagibile fino a quando non verranno eseguiti i necessari interventi di verifica alle strutture e agli impianti.