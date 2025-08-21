Trovato un corpo carbonizzato nel Palermitano: la scoperta dei vigili del fuoco impegnati contro un rogo

Macabro ritrovamento da parte dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere un incendio a Santa Cristina Gela, nel Palermitano. Durante le operazioni, in contrada Pianetto, hanno rinvenuto il corpo di uomo, parzialmente carbonizzato. Sul posto sono arrivati i carabinieri, in attesa del medico legale. Nella stessa zona, un altro rogo si era verificato appena prima di ferragosto, minacciando la strada provinciale 38 e alcune case.