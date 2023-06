Catania Beach soccer, altro trofeo in bacheca. Bosco: «Orgoglioso di questa squadra»

Sorridente e soddisfatto. Non potrebbe essere diversamente per Giuseppe Bosco, patron del Catania BS, dopo il successo ottenuto domenica scorsa a Vasto in Coppa Italia contro Pisa. Vittoria che serve a cancellare, almeno in parte, il dispiacere per il ko incassato il 2 giugno nella finale di Super Coppa di Lega giocata sempre contro i pisani. Un duello tra rossazzurri e nerazzurri giunto al terzo anno consecutivo. Dall’estate del 2021, infatti, le due formazioni si sono contese i tre trofei in palio ogni stagione. Una sfida esaltante, anche per chi segue con passione il beach soccer, che per ora è in perfetta parità: 4 trofei Pisa (2 scudetti, una coppa Italia e una supercoppa) e altrettanti il Catania BS che ha messo nella sua già ricca bacheca, ben 14 i trofei vinti dagli etnei, altre 2 coppa Italia e altrettante super coppe di lega.

Felicità

«Grande è la soddisfazione – le parole del presidente Giuseppe Bosco – per la vittoria e per come questa è arrivata. Voglio congratularmi con il Pisa, degno rivale di una finale bellissima che ha divertito sugli spalti e incollato ai teleschermi gli appassionati di beach soccer. Un plauso al dipartimento Beach soccer della Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione di pregevole fattura. Sono stati giorni intensi, divertenti e mi piace ricordare che Vasto si conferma, per noi, tappa felice e vincente come fu già nel 2004. La comunità sportiva, non solo quella catanese, ha salutato questa vittoria con grande partecipazione e di questo non posso che esserne orgoglioso. Ringrazio – ha proseguito il patron rossazzurro – lo staff dirigenziale, capitanato da Giuseppe Bellantoni, lo staff tecnico in tutte le sue componenti, lo staff della comunicazione e, non ultimo, i giocatori che sono stati encomiabili mostrando un chiaro senso di appartenenza alla maglia che indossano. La vittoria della Coppa la tributiamo all’amico Santo Palma che avrebbe, sicuramente, partecipato e condiviso la vittoria dei ragazzi, e a tutti i tifosi del Catania che ci danno attestati di grande stima in questi ultimi mesi. Siamo già proiettati mentalmente ai prossimi appuntamenti in campionato, per fare bene nella regular season e presentarci nel migliore dei modi alle final eight che si terranno a Viareggio».