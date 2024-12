Controlli della polizia ad Acireale, sequestrate 30 dosi di cocaina

Nel corso del fine settimana, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, la polizia ha rinvenuto 30 involucri di cellophane, contenenti complessivamente 12 grammi di cocaina. In particolare, gli agenti delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, hanno notato un giovane uscire da un’attività commerciale del centro cittadino e allontanarsi frettolosamente in modo sospetto. Pertanto, hanno deciso di approfondire al fine verificare se lo stesso avesse messo in atto un’azione illecita nell’esercizio commerciale. Il giovane, prima che gli agenti potessero identificarlo, ha repentinamente accelerato il passo facendo perdere poi le proprie tracce. A quel punto i poliziotti sono entrati all’interno dei locali dell’attività al fine di identificare gli avventori in quel momento presenti ed effettuare un controllo più approfondito.

L’attività condotta sul posto ha confermato i sospetti degli agenti; infatti, dopo una breve ricerca, gli stessi hanno rinvenuto, ben occultato accanto al cestino della spazzatura della toilette, un involucro con trenta dosi di cocaina, già confezionate e pronte allo smercio, per un peso complessivo circa 12 grammi e un controvalore pari a quasi 800 euro. La sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro e sono in atto le attività investigative per rintracciare il pusher.