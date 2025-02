Controlli nei cantieri di Enna e provincia, sanzioni e attività sospese

Foto generata con IA

Personale ispettivo del contingente Inl Sicilia in servizio a Enna è stato impegnato in un’attività di vigilanza nel settore dell’edilizia. I controlli hanno interessato sia il capoluogo che la provincia. A Enna è stato ispezionato un cantiere nel quale si svolgevano lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del prospetto di un edificio. L’impresa che operava è risultata priva di patente a crediti (o titolo equivalente) ed è stata quindi allontanata dal cantiere e informata dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile. Sono in corso gli accertamenti per il calcolo della sanzione amministrativa, che è pari al 10 per cento del valore dei lavori e non inferiore a 6 mila euro. Gli ispettori hanno inoltre impartito la dovuta prescrizione per l’erroneo posizionamento delle scale a mano usate per l’accesso ai piani dei ponteggi e alle impalcature.

In un comune della provincia è stato ispezionato un cantiere che eseguiva lavori per la costruzione di un prefabbricato industriale. Nel corso dell’accertamento è stata sospesa l’attività imprenditoriale per mancata formazione ed addestramento durante l’esecuzione di verniciature in quota con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile. Alla ditta sono state notificate prescrizioni penali, anche per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori, con ammende di 3700 euro.