Foto generata con AI

Controlli dei Nas in Sicilia occidentale: tra blatte, pesce abbattuto due anni fa e b&b diventati resort di lusso

12/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Controlli estesi in locali e ristoranti da parte dei Nas dei carabinieri tra le province di PalermoTrapaniAgrigento e sulle isole di Lampedusa e Pantelleria. Le ispezioni hanno evidenziato numerose irregolarità: in particolare nelle procedure di autocontrollo, sotto il profilo igienico-sanitario, nella tracciabilità degli alimenti e nella loro conservazione; ma anche negli spazi dei locali, con ampliamenti abusivi e commercio abusivo al dettaglio. Nel centro storico di Palermo, ii militari hanno controllato un panificio, constatando la non corretta conservazione di 30 chili di alimenti, poi sequestrati, ed elevando al proprietario una sanzione da duemila euro. Stessa sorte – e multa – per una gastronomia con 57 chili di alimenti conservati in maniera non regolare.

Nel Trapanese, i controlli a Castellammare del Golfo hanno portato a trovare una nutrita colonia di blatte nel laboratorio di un panificio: al titolare, segnalato alle autorità amministrative, sono state comminate sanzioni per tremila euro e la chiusura fino al ripristino dei luoghi. A Marsala, in un lido con ristorante, sono stati sequestrati 30 chili di alimenti mal conservati ed elevata una multa da tremila euro.

Per quanto riguarda le isole minori, a Lampedusa, i controlli si sono estesi anche all’ospedale, alle guardie mediche e alle farmacie dell’isola; oltre a un ristorante e sei strutture ricettive. Ai titolari sono state elevate, complessivamente, sanzioni per 5.300 euro. Anche a Pantelleria, verificate le strutture sanitarie e cinque ristoranti, con il risultato di due quintali di alimenti (dal valore di tremila euro) sequestrati – tra cui 40 chili di pesce abbattuto nel 2023 – e sanzioni per quasi 19mila euro. Nello specifico, sull’isola i militari hanno trovato un bed and breakfast trasformato in un resort di lusso, con piscina e ristorante gourmet, senza le autorizzazioni necessarie.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il cimitero delle ombre a Mazzarino diventa un caso politico: i consiglieri annunciano una commissione d’indagine sui presunti illeciti
Leggi la notizia

Controlli estesi in locali e ristoranti da parte dei Nas dei carabinieri tra le province di Palermo, Trapani, Agrigento e sulle isole di Lampedusa e Pantelleria. Le ispezioni hanno evidenziato numerose irregolarità: in particolare nelle procedure di autocontrollo, sotto il profilo igienico-sanitario, nella tracciabilità degli alimenti e nella loro conservazione; ma anche negli spazi dei locali, con ampliamenti abusivi […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]