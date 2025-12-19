Si avvicinano le feste natalizie e si intensificano i controlli sui locali: condotti tra Palermo e Trapani dal Nas dei carabinieri. I militari hanno sequestrato oltre 50 chili di generi alimentari non conformi e proceduto alla sospensione di tre attività. Le violazioni amministrative più diffuse riguardano le autorizzazioni, la presenza di alimenti non tracciati, le falle nelle procedure Haccp. Ma anche le carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali in cui si prepara, si serve e conserva il cibo.

In particolare, un ristorante della provincia di Trapani è stato scoperto ad aver ampliato abusivamente il locale. In cui conservava anche una gran quantità di alimenti senza etichetta o tracciabilità, mal conservati quando non addirittura scaduti. Nel centro storico di Palermo, invece, l’attività di tre locali è stata sospesa per l’assenza dell’autorizzazione. Oltre al sequestro del cibo, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 18mila euro.