Catania: in una crispelleria ricotta non tracciata e lavoratori in nero

Durante i controlli in una crispelleria della zona zia Lisa, a Catania, i carabinieri hanno scoperto due lavoratori in nero. Per tale ragione il titolare è stato multato per una cifra pari a 3.600 euro. Allo stesso è stato anche contestato il mancato tracciamento di sei chili di ricotta. Stesso scenario anche in un panificio del quartiere catanese San Giorgio. In questo caso il titolare dell’attività dovrà pagare 1.800 euro di sanzione poiché una persona lavorava in nero su un totale di tre dipendenti, presenti al momento del controllo. Il totale delle multe per i due esercizi commerciali (di cui non ci sono stati forniti i nomi) ammonta a 7.500 euro.