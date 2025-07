Controlli nel Palermitano: 14 denunciati e multe per oltre 30mila euro

Finesettimana di controlli nel Palermitano, con i carabinieri delle stazioni di Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Cerda e Caltavuturo che hanno svolto verifiche sia per eventuali infrazioni stradali che riguardo le norme sul lavoro. Il bilancio è di 14 denunciati in stato di libertà. A Termini Imerese, i militari hanno accertato sei violazioni al codice della strada – per guida senza patente da parte di uomini di età compresa tra i 19 ed i 44 anni, beccati per la seconda volta in due anni, facendo scattare la denuncia – e una contestazione per guida in stato di ebrezza, a carico di un 56enne locale ma originario della Tunisia, che si è rifiutato di sottoporsi al test. Un 49enne termitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece denunciato per aver rottamato il proprio veicolo sotto sequestro amministrativo, violando la legge. A seguito di un incidente che ha coinvolto un minore, infine, un 25enne di Trabia è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Per quanto riguarda lo spaccio di droga, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Palermo due ventenni del luogo quali assuntori, trovati con una piccola quantità di hashish.

Per quanto riguarda gli altri Comuni, i carabinieri di Cerda, durante il controllo a un cantiere pubblico, hanno denunciato tre uomini – il titolare dell’impresa edile, il direttore tecnico del cantiere e il legale rappresentante – per dei lavori in subappalto non permessi all’interno di cantiere pubblico. A Trabia, i militari hanno controllato due noti lidi balneari e di un ristorante, denunciando i titolari per violazione di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro. A loro sono state elevate sanzioni per l’importo totale di 14mila euro. A Caccamo, i carabinieri hanno denunciato una cittadina statunitense domiciliata nel Comune siciliano, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione in casa della donna, sono stati trovati sei piantine di canapa indiana e 2,5 grammi di hashish.

In totale, i controlli hanno portato all’identificazione di 73persone e al controllo di 29 veicoli, con 39 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un importo superiore a 30mila euro, otto veicoli sequestrati perché senza assicurazione, ritirate altre 5 patenti.