Senza casco davanti la compagnia dei carabinieri. Multe e decurtazione dei punti dalla patente

Prosegue l’attività di controllo per verificare il rispetto delle norme del codice della Strada. I carabinieri sono nuovamente tornati a colpire chi guida i ciclomotori senza casco. Durante gli ultimi controlli sono stati identificate 44 persone e verificati 28 veicoli, con multe per i conducenti per complessivi quasi quattromila euro.

In particolare, proprio nei pressi della sede della compagnia carabinieri a piazza Dante, i militari hanno focalizzato la loro attività di controllo sui motociclisti che, in transito di fronte alla caserma, non utilizzavano il casco protettivo.