Controesodo: lunghe code agli imbarchi di Messina, oltre due ore di attesa

foto di Vito Galgano - Wikimedia

Un’altra giornata da bollino rosso sulle strade e autostrade per il controesodo estivo. Da stamattina una lunga coda di auto si è formata all’altezza degli imbarchi dei traghetti a Messina. Oltre due ore di attesa per imbarcarsi sulle navi in partenza da rada San Francesco. In funzione ci sono otto navi traghetto della compagnia di navigazione privata all’imbarcadero di viale della Liberta e altri quattro traghetti delle Ferrovie in partenza dal porto storico. La coda di auto ha riempito il viale della Libertà arrivando fino al viale Boccetta. Molto trafficato anche il viale Giostra. Gli incroci nevralgici del percorso previsto per le auto in partenza sono presidiati dalla polizia municipale.