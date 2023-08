Consiglio comunale Catania: a sei giorni dal giuramento, i primi due cambi di casacca «senza spirito polemico»

Non è ancora passata una settimana dal giorno in cui i consiglieri comunali di Catania, a questi tre mesi dalle elezioni amministrative, si sono insediati e hanno giurato. Sei giorni dopo, due di loro cambiano già casacca per indossare quella di Fratelli d’Italia. Si tratta di Alessandro Campisi (ormai ex Grande Catania) e di Anthony Manara (eletto nella lista Enrico Trantino per Catania). Si allarga così il gruppo che contava già il maggior numero di sedie occupate nell’aula consiliare di Palazzo degli elefanti con Daniele Bottino (che è stato il presidente anziano durante la prima seduta perché il più votato), Andrea Barresi, Giovanni Magni, Erio Buceti, Erika Bonaccorsi, Paola Parisi e Viviana Lombardo. «Nei prossimi anni, Catania sarà al centro dell’agenda politica nazionale». È con queste parole che i due consiglieri hanno comunicato, con una nota congiunta, la scelta del passaggio al partito della presidente Giorgia Meloni «senza alcuno spirito polemico ma confermando la più ampia collaborazione istituzionale con tutti i gruppi di maggioranza», ci tengono a sottolineare Campisi e Manara.

Un cambio che i due consiglieri legano alla «grande attenzione con cui il governo ha dato risposte immediate alla nostra città, garantendo il potenziamento del corpo dei vigili urbani e investendo risorse nei comuni in dissesto. Sono due risultati tangibili – aggiungono i nuovi componenti del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale – che si affiancano al grande impegno per il rilancio della zona industriale e delle periferie, con le risorse del Pnrr e con la possibilità di realizzare grandi investimenti nella città». Ad accogliere i due consiglieri in Fratelli d’Italia è stato il coordinatore provinciale Alberto Cardillo. «FdI si conferma una forza politica attrattiva e perno della coalizione di centrodestra. Ai consiglieri Campisi e Manara, entrambi di grande esperienza, auguri a nome del partito per un buon lavoro nell’interesse della comunità». «Il radicamento dei consiglieri nel tessuto cittadino – ha dichiarato il deputato regionale Giuseppe Zitelli – saprà essere un valore aggiunto per FdI a livello comunale e non solo».