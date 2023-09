Consiglio comunale Catania, arriva il via libera per l’istituzione e la composizione delle commissioni

Una vera e propria formalità – almeno nel passaggio finale – per arrivare alla ratifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti. Stasera, in seconda convocazione, il Consiglio comunale di Catania ha infatti approvato la delibera che sancisce l’adozione di quello che è il primo atto ufficiale dopo l’insediamento del senato cittadino, avvenuto a inizio agosto, e l’elezione del presidente Sebastiano Anastasi. La ripartizione, come determinato in un lungo lavoro della conferenza dei capigruppo, si basa su sette gruppi consiliari a cui si aggiunge quello Misto. La minoranza avrà garantita la presenza di almeno un consigliere in ciascuna commissione.

Le commissioni consiliari saranno undici in tutto: Bilancio, Partecipate, Polizia urbana, Affari generali, Lavori pubblici, Ecologia, Istruzione, Pari opportunità, Personale, Urbanistica e Attività produttive. Al gruppo di Fratelli d’Italia, composto da nove consiglieri, sono state attribuite 31 presenze. A Prima l’Italia-Lega con cinque consiglieri sono garantite 17 presenze. Stessi numeri per Forza Italia mentre al Partito democratico con quattro consiglieri sono 14 le presenze. Per la Nuova Democrazia Cristiana e i suoi tre consiglieri ci sono dieci presenze. Chiudono il gruppo Trantino sindaco, tre consiglieri e dieci presenze e il Misto con due consiglieri e otto presenze. La prossima settimana ogni commissione voterà i propri presidenti.

