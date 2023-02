Consiglio comunale Catania: tanti problemi, poche risposte. Mercoledi annunciata la presenza del commissario Mattei

Ventuno presenti – almeno in prima battuta – e il via con una comunicazione del presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, che annuncia la presenza, per la seduta di mercoledì, del nuovo commissario straordinario Piero Mattei. «Farò una lettera a ogni singolo consigliere per ripercorrere il lavoro fatto nell’ultimo periodo», spiega Anastasi, sottolineando la cronica carenza di personale di Palazzo degli Elefanti nell’affrontare «uno dei momenti più difficili della storia di questa città». Tra i primi punti affrontati nella seduta, attraverso le comunicazioni dei consiglieri, c’è anche una vicenda, sollevata da questo giornale nel 2019, che riguarda un tratto di strada lungo via Generale Ameglio. «Una situazione abbastanza grave – spiega il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Graziano Bonaccorsi – dove insiste un tratto di strada che sembrerebbe di proprietà del Comune ma che nel 2013 è stato dato in concessione a un cittadino. C’è una porzione di strada chiusa con delle lamiere su cui ho fatto un’interrogazione senza avere mai ricevuto una risposta. Sarebbe interessante conoscere i canoni di questa concessione, sottolineando che non c’è ancora la possibilità di attraversare in sicurezza la strada». Durante l’intervento, Bonaccorsi chiede risposte anche su un accumulo di asfalto scaricato all’interno del boschetto della Playa e sui festeggiamenti di Sant’Agata con la creazione, tramite della sabbia, di due aree per l’accensione dei ceri. «Da dove è stata presa quella sabbia?». domanda il consigliere.

I mancati lavori in via del Vischio e la carenza di illuminazione in alcune zone della città sono i punti trattati, durante le loro comunicazioni, dai consiglieri Luca Sangiorgio e Salvo Di Salvo. C’è stato un «fallimento del Verde pubblico», spiega invece il consigliere Daniele Bottino, riferendosi anche a quanto accaduto durante l’emergenza maltempo con decine di alberi caduti nel territorio cittadino. «Quante potature sono state fatte? Si tratta di un servizio fallimentare e scandaloso», conclude. «Da venerdì tutte le squadre sono a lavoro – replica la dirigente e agronoma Lara Riguccio – Abbiamo poco personale, il Comune ha tre giardinieri, e il rapporto con Multiservizi è sempre abbastanza conflittuale». Su altri punti risponde il dirigente ai Lavori pubblici Fabio Finocchiaro: «Abbiamo circa 15 interrogazioni arretrate da smaltire. Non sono a conoscenza della storia dell’asfalto scaricato alla Playa: o si tratta di una discarica abusiva o è un terreno privato». Sulla vicenda annunciate «le indagini del caso». Poco dopo tocca discutere il regolamento dei chioschi ma salta la seduta per mancanza del numero legale. Appuntamento, con ogni probabilità, a domani.