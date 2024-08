Catania, il monopattino elettrico per le consegne a domicilio della droga

Il monopattino elettrico usato per consegnare le dosi di droga a domicilio ai propri clienti. Un mezzo ecologico quello scelto da un 31enne acese per il delivery delle sostanze stupefacenti nel quartiere Picanello e nelle zone centrali della città di Catania. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Appostamenti e pedinamenti hanno permesso ai militari di osservare gli spostamenti del 31enne a bordo del monopattino. Durante un servizio di consegna a domicilio, l’uomo è stato bloccato e perquisito. All’interno dello zaino nero che portava sulla spalle, i carabinieri hanno trovato un sacchetto – di quelli che si usano per i sottovuoto o per i surgelati – con dentro circa 40 grammi di marijuana, suddivisi in più di 80 dosi. Nella tasca dei pantaloni, invece, sono stati trovati 100 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Da un’ispezione del cellulare del 31enne, i militari hanno ricostruito l’organizzazione delle attività di spaccio: il pusher avrebbe ricevuto gli ordini e preso appuntamento con i suoi clienti tramite un’app di messaggistica online. Per poi effettuare le consegne a domicilio a bordo del monopattino. Nel corso della perquisizione nella casa ad Acireale (nel Catanese) del 31enne, i carabinieri hanno trovato, all’interno di un armadio, diversi sacchetti per surgelati con dentro altri 80 grammi di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata e l’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.