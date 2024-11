Condannati dopo dieci anni per furti, lesioni e rapine: coppia di coniugi viene trasferita in carcere

Condannati dopo oltre dieci anni per una serie di furti con strappo, lesioni personali e rapine, adesso sono stati portati in carcere. Si tratta di una coppia di coniugi, arrestati dalla polizia di Enna e piazza Armerina, insieme ai colleghi di Ragusa, dopo le indagini e il conseguente processo per vari reati commessi nel centro armerino e nei paesi vicini tra dicembre del 2011 e marzo 2012. Le investigazioni avevano permesso di individuare alcuni soggetti come coautori degli scippi e delle rapine, spesso ai danni di anziani cittadini: in alcuni casi, i malviventi si sarebbero introdotti nelle case delle vittime, per poi immobilizzarle e imbavagliarle mentre svuotavano l’abitazione. Ricorrendo anche alla violenza, se necessario. In un’occasione, due persone sono state beccate in flagranza di reato, permettendo così di ricostruire la rete delinquenziale e di scoprire altri reati consumati. Dopo la condanna definitiva in Cassazione arrivata per tutti gli imputati, adesso scattano gli arresti. I due coniugi, rintracciati in casa, sono stati portati in carcere a Catania e Ragusa, dove l’uomo dovrà scontare una pena a dieci anni, 11 mesi e 28 giorni; mentre la condanna per la donna è stata di 11 anni e 18 giorni.