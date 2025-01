Palermo, neuropsichiatra condannato per violenze sessuali. Per la difesa erano «percorsi terapeutici»

Un neuropsichiatra palermitano è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di tre donne. Sono stati i giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, presieduti da Roberto Murgia, a emettere la sentenza di condanna (a nove anni e mezzo di carcere) nei confronti del medico neuropsichiatra 74enne Marcello Grasso.

I giudici hanno accolto la richiesta di condanna formulata della sostituta procuratrice Giorgia Righi che aveva chiesto 12 anni e mezzo di reclusione. Secondo i legali del medico, Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, non ci sarebbe stata alcuna violenza ma «percorsi terapeutici condivisi». La sentenza di primo grado sarà appellata. Le tre vittime, assistite dall’avvocata Monica Genovese, hanno riferito di avere subìto gli abusi sessuali nello studio del neuropsichiatra in via Pasquale Calvi a Palermo. L’imputato dovrà ora anche risarcirle: il tribunale ha disposto provvisionali per 80mila euro complessivi. Oltre alla condanna, inoltre, i giudici hanno anche disposto l’interdizione dalla professione medica per cinque anni.