Palermo, chiesti dodici anni di carcere per neuropsichiatra accusato di violenza sessuale su pazienti

Dodici anni e mezzo è la condanna chiesta per il medico neuropsichiatra Marcello Grasso, imputato in un processo per violenza sessuale nei confronti di tre sue pazienti. È stata la pubblico ministero Giorgia Righi ad avanzare la richiesta alla alla seconda sezione del tribunale di Palermo per il fratello dell’ex magistrato ed ex presidente del Senato Pietro Grasso.

Secondo quanto sostenuto dall’accusa, Grasso – difeso dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo – avrebbe approfittato delle sedute per palpeggiare e abusare delle tre donne, utilizzando gli strumenti terapeutici della danza e del burlesque, con vestiti in tema, ma anche facendole spogliare e fotografandole. L’imputato si è sempre difeso sostenendo che si trattava di percorsi di cura condivisi con le stesse pazienti.