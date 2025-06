Il fascino non ha età né sesso. Parte da questa premessa Fascino Mediterraneo, l’evento rivolto a tutti e tutte e che oggi conta una scia di modelle e modelli giovani e maturi, presenti in tante passerelle di brand importanti. Tra shooting, riprese televisive e l’utilizzo dei social, i partecipanti diventano oggetto di attenzioni da parte di diverse agenzie di moda, di cinema e di spettacolo, dando la possibilità di partecipare a programmi televisivi, entrare nel mondo del cinema, della moda e del teatro. Attraverso i concorsi della patron Carla Terranova, suddivisi in diverse tappe durante l’anno: dalla finalissima regionale a quella nazionale-internazionale. In quest’ultima che si terrà il 27 e 28 giugno all’hotel Blumen di Rimini, diverse categorie sfileranno dinanzi a una giuria competente: miss da 14 ai 29 anni, lady da 30 a 49, lady più (con due sottocategorie: da 50 a 54 e da 55 a 59), over da 60 in poi. I mister saranno divisi per categorie Boy e Over.

Concorsi inclusivi di bellezza e fascino, sì, ma senza dimenticare la sensibilizzazione verso il fenomeno dei femminicidi, con l’urlo Basta a ricordare di dire stop a uno dei mali della nostra società. Tra gli obiettivi dell’associazione Fascino Mediterraneo, infatti, c’è anche battersi contro contro ogni forma di violenza e discriminazione, di bullismo e di genere, con momenti toccanti per sensibilizzare tutti e tutte al rispetto e alla libertà di ogni donna. A presentare la finalissima sarà Alessandro Cassata, attore palermitano, presentatore, modello, musicista, e insegnante di Enogastronomia. Dopo la formazione in recitazione con il regista Beno Mazzone del Teatro Libero di Palermo e la compagnia Virgilio Sieni, ha seguito diversi laboratori teatrali, fra cui quelli di Drammaturgia classica e Creazione contemporanea – diretto da Lina Prosa di Scena Segesta – e i laboratori di teatro sperimentale e di denuncia di Francesca Vaccaro. Ma anche dizione, canto e movimento scenico con Ugo Bentivegna e Giuditta Perriera.

C’è poi la musica nella vita di Cassata: sin da ragazzo, ha studiato il Sax tenore, contralto e soprano che ha suonato per diversi anni nelle banda dell’Esercito Italiano Brigata Aosta di Messina e nelle Bande musicali di San Mauro Castelverde, Campofelice di Roccella e Palermo. E poi c’è il cinema, con la sua prima esperienza nel film francese L’Uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore, e poi cortometraggi e lungometraggi. Nel 2019 è uno dei personaggi di Ciò che non ti ho detto 3 e del film I Fuori fase. Negli anni successivi prende parte a video clip musicali e alle serie Love&Gelato (Netflix), Impero (Sky), The White Lotus 2 e, lo scorso anno, al film Enea di Pietro Castellitto.

Come showman ha presentato diversi concorsi di bellezza a Rimini, Reggio Calabria, Palermo, Cefalù e Agrigento. Ha preso parte a commedie e spettacoli teatrali recitando testi di: Pirandello, Molière, Martoglio, De Filippo e Machiavelli. Recentemente ha partecipato allo spettacolo di denuncia Refugees. Il respiro dei migranti di Ugo Bentivegna, in scena nella Chiesa dello Spasimo di Palermo e con repliche lo scorso anno anche alle Cave di Cusa all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. Nel campo della moda ha sfilato per diversi eventi a Palermo (Teatro Santa Cecilia, Casale San Lorenzo, Villa Filippina e Carini), Fiuggi e Roma. Il suo nome è già legato al concorso Fascino Mediterraneo, in cui nel 2021 ha vinto la fascia Mister Fascino Mediterraneo Primo Assoluto.

Nel campo pubblicitario è presente al momento nella campagna moda per la stagione autunno/inverno 2020/21 di Krudelia t-shirt, Pronto Moda Barcellona, Leasys e Borghi d’Italia e Wedding Planner Martorana, Imago Parrucchieri, D’Amico Abbigliamento e Leon d’Oro Ricevimenti. In tv, oltre a essere spesso ospite di emittenti locali siciliane e radio locali e nazionali, ha partecipato alla trasmissione Forum, condotta da Barbara Palombelli, e nel 2020 è stato co-conduttore di ExpoCook insieme a Marco Oddo per TeleOne. Nel 2022 partecipa al programma GuessMyAge su Tv8 e nel 2424 Love Game per Rai 2. Alcuni scatti che lo vedono protagonista sono stati pubblicati su Vogue online.