Valle dei Templi: visite sospese per concerto. «Agenzie informate tardi, così i turisti restano fuori»

«Centinaia di turisti che avevano pianificato la visita alla Valle dei Templi il 31 agosto e l’1 settembre non riusciranno a farlo a causa di una dannosa informazione o programmazione last minute degli eventi». La denuncia arriva dalla presidente di Assoviaggi Confesercenti, Anna Maria Ulisse. In questo caso, l’evento in questione nel parco archeologico di Agrigento è la registrazione di due concerti de Il Volo che andranno in onda in prima serata su Canale 5 la sera della vigilia di Natale e su Pbs (Public Broadcasting Service) in tutti gli Stati Uniti d’America a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Di «occasione straordinaria» ha parlato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani pensando alla «promozione non solo di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 ma per tutta l’Isola».

«Se l’evento vuole avere principalmente una finalità promo-pubblicitaria – commenta Ulisse – così si rischia di scivolare nell’eterogenesi dei fini. L’improvvisazione di questa comunicazione non è da supporto alla causa», lamenta la presidente di Assoviaggi Confesercenti convinta che su questo evento ci sia stata «una pessima comunicazione». Secondo quanto riferisce, infatti, le agenzie di viaggio sarebbero state informate della sospensione delle visite, con una nota firmata dal direttore del Parco archeologico della Valle dei Tempi Roberto Sciarratta, a pochi giorni dall’evento. «Quando i pacchetti per l’estate sono chiusi già da mesi – sottolinea Ulisse – In ballo c’è non solo la credibilità degli operatori turistici ma anche quella della Sicilia come meta di attrazione turistica. Ogni grande evento è benvenuto, specialmente – aggiunge – se dà visibilità ai nostri straordinari beni culturali e monumentali, ma tutto questo non può avvenire sempre sulla pelle di chi di turismo vive e ha degli obblighi contrattuali da rispettare con i clienti».

Una questione che probabilmente non è stata presa in considerazione dalla Regione Siciliana e dal ministero del Turismo che hanno finanziato (rispettivamente con 900mila euro e 300mila euro) il progetto di promozione internazionale. Due serate televisive con protagonisti i tre cantanti de Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble): il 31 agosto sarà registrato lo spettacolo musicale di Natale che prevede un repertorio tutto dedicato alle arie e alle canzoni natalizie. Il giorno successivo – domenica 1 settembre – gli artisti saranno impegnati nella registrazione del grande concerto televisivo che verrà trasmesso sull’emittente pubblica televisiva statunitense e che potrà essere diffuso sulle reti televisive di molti altri Paesi: dal Brasile al Cile, dalla Francia alla Germania fino al Belgio. Inoltre, i tre cantanti de Il Volo saranno anche testimonial di clip promozionali per Agrigento Capitale della Cultura e gli spot (che poi andranno in onda su Canale 5) saranno girati sempre nella Valle dei Templi.

«Gli artisti che compongono Il Volo – ha dichiarato Schifani – sono tre ragazzi molto amati dal pubblico e molto legati alla Sicilia e al territorio di Agrigento in particolare, anche perché uno di loro (Piero Barone, ndr) è nato a Naro, proprio nell’Agrigentino. Abbiamo apprezzato che abbiano scelto un luogo iconico come la Valle dei Templi per le loro esibizioni che – ci tiene a sottolineare il presidente della Regione -saranno trasmesse a livello mondiale portando a un pubblico vastissimo l’immagine migliore della Sicilia». Per l’occasione, verrà allestito un palco a terrazze di fronte al Tempio della Concordia. Che, non solo farà da sfondo ma si trasformerà in un elemento scenografico centrale, esaltato da un gioco di luci.

Sul palco, si esibiranno anche un coro e un’orchestra. Per tutelare il patrimonio archeologico e storico-artistico del sito, gli organi competenti hanno autorizzato un numero massimo di 600 posti a sedere per sera. Stando a quanto riferiscono dalla Regione, la sospensione delle visite all’interno dell’area archeologica e paesaggisti della Valle dei Templi nel corso delle due giornate è stata disposta «per motivi di sicurezza». Il ricavato dei biglietti dei concerti verrà devoluto per progetti di promozione sociale, selezionati in accordo con le istituzioni agrigentine.