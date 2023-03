Comunali a Catania, fumata nera dal vertice di centrodestra. FdI spinge sul suo candidato

Quello di stamattina doveva essere il vertice definitivo per il centrodestra, quello che avrebbe sancito il nome del candidato a sindaco della coalizione unita o la frattura definitiva. E la frattura c’è stata, ma c’è da scommettere che questo non sarà l’ultimo incontro. Neanche l’effetto Palermo, con il fronte progressista che gioca d’anticipo e lancia, seppur timidamente il suo candidato, è riuscito a fare ricompattare le varie anime che governano, tra l’altro, la Regione. Tutti sono rimasti inchiodati sulle proprie posizioni, con la Lega che spinge per Valeria Sudano, Raffaele Lombardo in contrapposizione alla Lega e Fratelli d’Italia che mette il proprio veto su tutto: troppe a quanto pare le rinunce concesse dai meloniani nelle ultime tornate elettorali.

E adesso? Fonti del partito annunciano che da Fratelli d’Italia a breve lanceranno il proprio candidato, non ci è dato sapere se sarà uno dei nomi già fatti negli scorsi giorni, da Ruggero Razza a Manlio Messina. Probabile che non sarà il consigliere uscente Pippo Arcidiacono, già partito in una sua personale fuga in avanti, ma niente è da escludere. E le carte in tavola si mischiano ancora una volta, con le alleanze che, restassero così le cose, sarebbero tutte da ridisegnare.