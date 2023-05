Comunali Catania, Sammartino e Sudano festeggiano con Trantino: «Prima l’Italia e il centrodestra di governo si rafforzano»

«Abbiamo riconfermato tutti i sindaci in provincia e ottenuto nuovi primi cittadini: un dato che rincuora la comunità di Prima l’Italia». Arrivano a tarda sera al comitato di Enrico Trantino, neo-sindaco di Catania pur con uno spoglio ancora agli inizi, gli alleati Luca Sammartino e Valeria Sudano. Sorridenti e affettuosi nei confronti del nuovo eletto, a cui ha fatto spazio proprio il passo indietro della senatrice, già candidata in pectore con tanto di manifesti quando la coalizione le ha preferito il più ecumenico nome di Trantino. «Attendiamo i numeri di Catania, ma credo che nelle prossime ore ci potranno essere grandi risvolti con un centrodestra stravincente in tutte le zone della città», commenta Sammartino.

Da recordman di voti ad attuale assessore siciliano all’Agricoltura, Sammartino sottolinea come le urne siano anche un test di gradimento per il governo, tanto nazionale quanto dell’Isola. «Non solo il centrodestra si presenta maturo – conclude -, ma è il centrodestra di governo che afferma la leadership rappresentando in queste ore la stragrande maggioranza dei siciliani».