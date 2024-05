Comunali Aci Castello, festa in una sede del Comune tra arancini e santini elettorali. «Valutiamo esposto in procura»

Un gruppo di persone, quasi tutte anziane, immortalato all’interno dei locali dell’ex stazione di Cannizzaro, sede decentrata del Comune di Aci Castello. Un momento conviviale in cui sarebbero stati offerti degli arancini e in cui le persone si ritrovano attorno a un tavolo a discutere del voto dell’8 e 9 giugno per le amministrative. Tutti fatti che sono finiti al centro di un video, girato con telecamera nascosta, reso pubblico da Filippo Drago, candidato a primo cittadino proprio nel paese etneo. A prendere parte all’appuntamento sarebbe stato l’assessore uscente Franco La Rosa, in questi giorni impegnato nella campagna elettorale per l’attuale primo cittadino Carmelo Scandurra.

Drago, dopo avere reso pubblica la vicenda, ha annunciato di volere scrivere una lettera aperta ai cittadini e alle istituzioni competenti, valutando eventuali azioni legali. Da chiarire ci sono infatti alcuni passaggi di una legge che vieterebbe alle pubbliche amministrazioni di svolgere campagna elettorale nei trenta giorni precedenti al voto. Altro aspetto è quello che riguarda la possibilità che, all’interno degli uffici, sia stato interrotta la normale attività lavorativa dei dipendenti comunali.

«Spiegavo soltanto come si votava – replica a MeridioNews La Rosa – Mi è stato chiesto e l’ho fatto, ma senza sostenere un candidato specifico. Quello è un centro di aggregazione per anziani e i presenti sono degli iscritti, mentre io mi trovavo lì in quanto assessore al ramo. Su un tavolino c’erano dei santini elettorali ma erano quelli di tutti i partiti e di vari candidati. Io li ho trovati già all’interno della struttura».