Giardino Inglese di Palermo

Compare un’altra svastica a Palermo, stavolta al Giardino Inglese

27/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una nuova svastica è stata segnalata a Palermo Alert, disegnata questa volta sui muri del Giardino Inglese di Palermo. Ad inquietare ulteriormente cittadini e istituzioni è la ripetitività del gesto, già attuato la settimana scorsa, sulla pensilina di piazza Alcide De Gasperi. Proprio di fronte lo stadio comunale, in un posto in cui passano centinaia di persone al giorno, la nuova pensilina di attesa per gli autobus è stata vandalizzata con il simbolo nazista.

La segnalazione e l’intervento del prefetto

Oggi il secondo episodio segnalato ed il M5S chiede l’intervento del prefetto di Palermo Massimo Mariani. «È necessario indagare anche su questo grave episodio che sporca nuovamente l’immagine e la storia di Palermo. Non sappiamo a quando risalga questo atto vandalico, ma risulta strano che in un bene pubblico, di recente riqualificato con fondi PNRR, nessuno si sia accorto di nulla. Non bisogna fare l’errore di sottovalutare segnali del genere», spiega Antonino Randazzo, consigliere comunale e metropolitano di Palermo.

Dura anche la senatrice Dolores Bevilacqua: «Si tratta di un episodio che indigna e desta preoccupazione. Anche in virtù delle posizioni del governo Meloni che in questi anni ha preferito girarsi dall’altra parte davanti a rigurgiti neofascisti come questo. Come sull’emendamento al disegno di legge sull’antisemitismo che avrebbe inasprito le sanzioni per l’ostentazione di simbologie nazifasciste e commemorazioni in stile Acca Larentia. Eppure il governo di destra ha pensato bene di bocciarlo». «Auspichiamo – concludono Bevilacqua e Randazzo – che le istituzioni locali intervengano prontamente per rimuovere questo scempio per garantire maggiore controllo del territorio a Palermo».

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