Commemorazione strage di via d’Amelio: a Catania una proiezione gratuita all’Arena Adua

Sabato 19 luglio, nell’anniversario della strage di via D’Amelio, Addiopizzo Catania ricorderà Paolo Borsellino e gli agenti della scorta – Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela

Loi e Claudio Traina, con una serata all’insegna della memoria e dell’impegno civile. L’appuntamento è all’Arena Adua, in via San Nicolò al Borgo, dove alle 20 verrà proiettato gratuitamente il film In guerra per amore di PIF.

All’incontro parteciperà anche il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, che guiderà una riflessione pubblica sull’importanza di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti: un’occasione per fermarsi, incontrarsi e ribadire insieme il valore della memoria attiva contro ogni forma di criminalità.