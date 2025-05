Auto a fuoco a Comiso: quattro persone in ospedale intossicate dal fumo

Vigili del fuoco in azione nella notte a Comiso, in provincia di Ragusa, per un incendio che ha coinvolto due auto. Le vetture parcheggiate in via dei Papiri sono state completamente distrutte dalle fiamme che si sono propagate anche alla facciata di un edificio adiacente. Lo stabile è stato invaso dal fumo e per quattro persone, che risiedevano al secondo piano della palazzina, a causa dell’inalazione di fumo è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Vittoria e del distaccamento aeroportuale di Comiso, oltre a un autobotte. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sulla vicenda indaga la polizia.